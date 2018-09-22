22 сентября 2018, суббота

РФ ежедневно вмешивается в украинские выборы - Порошенко

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Петр Порошенко
president.gov.ua

Петр Порошенко

РФ не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела Украины, в частности влияет на политические силы и вмешивается в предстоящие выборы с помощью пропаганды и дезинформации, сообщил президент Украины Петр Порошенко на сайте официального интернет-представительства.

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", – заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post Петр Порошенко.

Президент добавил, что информационная война по меньшей мере столь же опасна, как и война на Донбассе, поскольку имеет целью раскол украинского государства. 

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