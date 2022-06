Войска РФ усилят наступление на Славянск и Северск — Институт изучения войны 12 июня, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Российские военные готовятся к длительной войне (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми. В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

Об этом говорится в свежем анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Эксперты прокомментировали информацию Главного управления разведки украинского Минобороны о том, что РФ разработали план на следующие 120 дней войны — до октября 2022 года.

Отмечается, что 11 июня оккупанты возобновили атаки юго-западнее Изюма и в направлении Славянска. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска совершили серию безуспешных атак на Бражковку и Вернополье, чтобы достичь Барвенково, примерно в 35 км от Изюма.

ВСУ также отбили атаки захватчиков на Долину — населенный пункт, расположенный на трассе Е40, ведущей к Славянску. Ранее ISW оценивал, что россияне могут попытаться отрезать Силы обороны Украины в Северске и провести неглубокое окружение вместо наступления на Славянск. В то же время, снимки с географической привязкой показали, что оккупанты построили новый мост вдоль своих позиций в Изюме на юго-востоке Харьковской области, и это также может указывать на то, что они будут продолжать усиливать Славянскую и Северскую наступательные операции.

В ISW прокомментировали слова заместителя начальника ГУР Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что россияне скорректируют сроки в зависимости от своих успехов на Донбассе. Он отметил, что из-за военных неудач генштаб РФ ежемесячно меняет свои планы.

«Это указывает на то, что Кремль, по меньшей мере, признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные задачи, пытаясь исправить первоначальные недостатки вторжения», — считают аналитики ISW.

Скибицкий также сообщил, что у российских сил еще 40 батальонных тактических групп в резерве после того, как они уже перебросили 103 БТГр на украинскую землю.



В Институте изучения войны считают маловероятным, российские вооруженные силы располагают в своей стране 40 полностью укомплектованными и эффективными группами.

«В лучшем случае эти БТГр, вероятно, представляют собой небольшие группы личного состава, собранного из других подразделений. Кроме того, маловероятно, что российские военные будут держать столь значительную часть своих сил в резерве из-за нехватки личного состава в имеющихся передовых подразделениях» — предполагают в ISW.

