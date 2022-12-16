Британская разведка сообщила о неэффективности российских оборонительных сооружений в Луганской области

16 декабря, 11:02
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Британская разведка объяснила, почему российские оборонные сооружения неэффективны (Фото:Генштаб)

Британская разведка объяснила, почему российские оборонные сооружения неэффективны (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ в последние недели занялись строительством оборонительных рубежей вдоль линии фронта, выбрав северный сектор вокруг Сватово.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эти сооружения по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях обладают сомнительной эффективностью.

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«Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов», — отметили в разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1603637770450309121

Строительство крупных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в последние десятилетия в значительной степени отказались, говорится в обзоре.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово — Кременная.

https://www.youtube.com/watch?v=qgx4WDSA5ng
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Луганская область Разведка Сватово Война России против Украины

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