Британская разведка сообщила о неэффективности российских оборонительных сооружений в Луганской области 16 декабря, 11:02 Британская разведка объяснила, почему российские оборонные сооружения неэффективны (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ в последние недели занялись строительством оборонительных рубежей вдоль линии фронта, выбрав северный сектор вокруг Сватово.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эти сооружения по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях обладают сомнительной эффективностью.

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«Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов», — отметили в разведке.

Строительство крупных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в последние десятилетия в значительной степени отказались, говорится в обзоре.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово — Кременная.