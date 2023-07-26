«Опасно и непрофессионально». В Пентагоне отреагировали на атаку истребителя РФ на американский дрон в Сирии 26 июля, 07:00 MQ-9 Reaper (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt via Wikipedia)

Россия повела себя «непрофессионально и опасно», когда атаковала американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Российский истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.



Она отметила, что Россия знает, где работает США, поэтому «нельзя оправдать» преследование беспилотников в районах проведения американских операций.

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«Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения», — отметила представитель Пентагона.

В воскресенье, 23 июля, в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил винт американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

18 июля СМИ писали, что российский истребитель Су-35 перехватил американский военный самолет-разведчик МС-12 в небе над Сирией.

14 марта текущего года два российских истребителя Су-27 осуществляли маневры вблизи американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря. В результате контакта беспилотник получил повреждения, после этого американским силам пришлось затопить его в международных водах.