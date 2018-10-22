22 октября 2018, понедельник

РФ расценит нападение на Беларусь как на Россию - посол

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Посол России в Беларуси Михаил Бабич
Фото: Коммерсантъ

Посол России в Беларуси Михаил Бабич

Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил о том, что РФ расценит любое нападение на Беларусь как на себя и вмешается.

Таким образом дипломат прокомментировал желание создать в Польше военную базу армии США, передает Интерфакс.

"Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет, нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - заявил Бабич.

Он отметил, что конфронтация между США и РФ не принесет пользу Польши и странам Балтии, где также разворачиваются американские военные базы.

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