РФ рассчитывает, что Гаагский суд откажется рассматривать иск Украины
В министерстве иностранных дел России надеются, что суд в Гааге согласится, что он не правомочен рассматривать иск Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Суд в Гааге 10 июня начал обсуждение поданного Киевом иска о нарушении Россией прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Российская сторона считает, что суд не правомочен рассматривать это дело, поскольку в его основе лежит «спор по поводу территориальной принадлежности Крыма».
«Рассчитываем, что арбитражный суд с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного дела», — говорится в сообщении МИД России.