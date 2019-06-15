РФ рассчитывает, что Гаагский суд откажется рассматривать иск Украины Вчера, 19:38 Цей матеріал також доступний українською International Court of Justice International Court of Justice

В министерстве иностранных дел России надеются, что суд в Гааге согласится, что он не правомочен рассматривать иск Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Суд в Гааге 10 июня начал обсуждение поданного Киевом иска о нарушении Россией прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Российская сторона считает, что суд не правомочен рассматривать это дело, поскольку в его основе лежит «спор по поводу территориальной принадлежности Крыма».

«Рассчитываем, что арбитражный суд с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного дела», — говорится в сообщении МИД России.