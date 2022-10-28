ФСБ работает над свержением правительства Молдовы из-за ее активного прозападного курса — The Washington Post 28 октября, 14:59 По данным журналистов, ФСБ делает ставку на лидера пророссийской оппозиции Илана Шора (Фото:newsmaker.md)

В связи с активным прозападным курсом Молдовы российские спецслужбы работают над свержением ее правительства, сообщает издание The Washington Post, изучившие секретные материалы, добытые украинской разведкой.

Согласно этим данным, для этого кремлевский режим использует местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президента Майи Санду.

По данным журналистов, после того, как ее предшественник, ярый сторонник Кремля Игорь Додон проиграл выборы, ФСБ решила сделать ставку на 35-летнего Илана Шора, чья пророссийская партия возглавила прошедшие ранее в стране антиправительственные протесты.

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«Документы и интервью показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для развития сети молдавских политиков и переориентации страны на Москву», — говорится в материале.

По словам вице-премьер Молдовы Олега Серебряна, ФСБ активизировала свою агентуру для свержения правительства страны, стремясь компенсировать свои провалы в Украине.

«Их очень смущает вся операция в Украине, и им нужен где-то успех. Мое личное опасение состоит в том, что Молдова является более легкой мишенью, чем Украина. Так что для своего рода морального перевооружения российского общества в Молдове могли использовать разные инструменты. Перваый — экономический», — пояснил он.

Дело в том, что страна довольно уязвима для давления Кремля из-за своей зависимости от российского газа.

Кроме того, во временно оккупированном Приднестровском регионе Молдовы находится военная группировка РФ, способная разжечь новый военный конфликт, который может оказаться более удачным, чем война в Украине.