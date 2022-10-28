ФСБ работает над свержением правительства Молдовы из-за ее активного прозападного курса — The Washington Post

28 октября, 14:59
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По данным журналистов, ФСБ делает ставку на лидера пророссийской оппозиции Илана Шора (Фото:newsmaker.md)

По данным журналистов, ФСБ делает ставку на лидера пророссийской оппозиции Илана Шора (Фото:newsmaker.md)

В связи с активным прозападным курсом Молдовы российские спецслужбы работают над свержением ее правительства, сообщает издание The Washington Post, изучившие секретные материалы, добытые украинской разведкой.

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Согласно этим данным, для этого кремлевский режим использует местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президента Майи Санду.

По данным журналистов, после того, как ее предшественник, ярый сторонник Кремля Игорь Додон проиграл выборы, ФСБ решила сделать ставку на 35-летнего Илана Шора, чья пророссийская партия возглавила прошедшие ранее в стране антиправительственные протесты.

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«Документы и интервью показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для развития сети молдавских политиков и переориентации страны на Москву», — говорится в материале.

По словам вице-премьер Молдовы Олега Серебряна, ФСБ активизировала свою агентуру для свержения правительства страны, стремясь компенсировать свои провалы в Украине.

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«Их очень смущает вся операция в Украине, и им нужен где-то успех. Мое личное опасение состоит в том, что Молдова является более легкой мишенью, чем Украина. Так что для своего рода морального перевооружения российского общества в Молдове могли использовать разные инструменты. Перваый — экономический», — пояснил он.

Дело в том, что страна довольно уязвима для давления Кремля из-за своей зависимости от российского газа.

Кроме того, во временно оккупированном Приднестровском регионе Молдовы находится военная группировка РФ, способная разжечь новый военный конфликт, который может оказаться более удачным, чем война в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ФСБ Молдова Приднестровье Государственный переворот Майя Санду

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