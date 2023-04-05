РФ ищет способы заткнуть дыры в бюджете для ведения длительной войны против Украины — британская разведка

5 апреля, 09:36
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РФ ищет способы финансировать длительную войну против Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

РФ ищет способы финансировать длительную войну против Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

По данным британской разведки, Россия пытается найти способы заткнуть дыры в бюджете для финансирования длительной войны против Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что одним из таких способов может стать выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте, о чем 28 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает «дружественными», отметили в разведке.

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Как сообщили в ведомстве, когда разработка этого шага будет завершена, иностранные инвесторы смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать некоторые из будущих бюджетных дефицитов РФ.

Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину, подчеркнули в разведке.

В последние месяцы российские банки были основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый будущий дефицит бюджета.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1643492075046854656

«Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ обязала западный бизнес, желающий выйти с российского рынка, платить отчисления в бюджет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Разведка Бюджет Война России против Украины

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