РФ ищет способы заткнуть дыры в бюджете для ведения длительной войны против Украины — британская разведка 5 апреля, 09:36 РФ ищет способы финансировать длительную войну против Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

По данным британской разведки, Россия пытается найти способы заткнуть дыры в бюджете для финансирования длительной войны против Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что одним из таких способов может стать выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте, о чем 28 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает «дружественными», отметили в разведке.

Как сообщили в ведомстве, когда разработка этого шага будет завершена, иностранные инвесторы смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать некоторые из будущих бюджетных дефицитов РФ.

Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину, подчеркнули в разведке.

В последние месяцы российские банки были основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый будущий дефицит бюджета.

«Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ обязала западный бизнес, желающий выйти с российского рынка, платить отчисления в бюджет.