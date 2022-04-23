РФ пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе — украинская разведка

23 апреля, 10:17
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Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

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Российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сейчас противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до этого были сосредоточены на территории Беларуси, сейчас перебрасываются на восток Украины.

«А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего в Донецком операционном районе», — отметил Вадим Скибицкий.

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Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.

Усиление наступательной группировки происходит благодаря переброске дополнительных российских подразделений. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах, сообщил Мотузяник.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донбасс Российские войска Украинская разведка Война России против Украины

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