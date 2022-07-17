Для дискредитации Украины. Россия проводит в Германии информационную спецоперацию — разведка 17 июля, 00:22 По данным ГУР, журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier передали материалы, цель которых — дискредитация политического руководства Украины (Фото:Ivo Mayr/Correctiv)

Данные Главного управления разведки Минобороны свидетельствуют о том, что Россия развернула в Германии информационную спецоперацию. Она направлена на дискредитацию Украины и ее политического руководства.



Как рассказали в ГУР, российские информвойска, которыми курирует администрация диктатора РФ, недавно провели очередную кампанию в информационном поле Германии. Ее цель — дискредитировать президента Владимира Зеленского и снизить международную поддержку Украины.

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Согласно данным разведки, журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier передали материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В них говорится о «ведении спецслужбой Украины работы по миссии ОБСЕ на Донбассе». Материал под названием Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ? появился на сайте издания 14 июля.

Для того чтобы распространить статью среди немцев в соцсетях, россияне задействовали «фабрику фейков», которая писала под публикациями «стандартные комментарии», в частности следующие:

«Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет»;

«С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается»;

«Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие»;

«Украина — послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение, украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ»;

«Я никогда не был сторонником конфликта с Путиным»;

«Нужно понимать, что Путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом»;

«Нам не стоит больше поддерживать Зеленского»;

«Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется».

Куратором «фабрики фейков», по данным ГУР, был Алексей Гореславский. До 2020 года он занимал должность замглавы управления общественными проектами администрации президента РФ. Сейчас он работает руководителем созданных под кураторством администрации Владимира Путина организаций АНО Диалог и АНО Институт развития интернета, непосредственно вовлеченных в ведение информационной войны в Европе.

«Гибридная» война путина против Украины ведется много лет. Щедрые финансовые вливания страны-оккупанта позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков», — подчеркнули в разведке.

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