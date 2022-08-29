Россия и Китай проведут на этой неделе совместные военные учения — Financial Times

29 августа, 12:27
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В совместных учениях РФ и КНР также примут участие Индия и Беларусь (Фото:mil.ru)

В совместных учениях РФ и КНР также примут участие Индия и Беларусь (Фото:mil.ru)

На этой неделе на Дальнем востоке РФ пройдут совместные военные учения российской и китайской армий Восток—2022.

Об этом сообщила британское издание Financial Times.

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Кроме России и КНР в маневрах, которые стартуют уже во вторник, 30 августа, также примут участие военнослужащие из Индии и Беларуси.

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При этом, несмотря на то, что данные совместные учения проходят на фоне агрессии РФ против Украины, китайские власти настаивают, что они якобы никак не связаны с текущей международной и региональной ситуацией.

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По данным The New York Times, предыдущие совместные военные маневры КНР и РФ прошли в мае.

Напомним, что Пекин так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, предпочтя нейтралитет в данном вопросе.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Китай Военные учения Российская агрессия Беларусь Индия Война России против Украины

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