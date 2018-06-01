РФ просила НАТО надавить на Украину по изменению статьи образовательной реформы. Повлияет ли это на отношения с Альянсом

Президент России Владимир Путин ранее возмущался, что подавляющее большинство стран Европы не осудили Закон об образовании в Украине

Российская Федерация обратилась в Североатлантический альянс с просьбой надавить на Украину для изменения языковой статьи образовательной реформы. Это произошло на заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Россияне ссылаются на то, что украинским законом недоволен также один из членов НАТО - Венгрия. Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц считает, что Венгрию в этом контексте вспоминать уже и не стоит. Просто Российская Федерация наконец продемонстрировала, что она заинтересована в изменении украинского Закона об образовании.

Улучшению отношений Киева и Будапешта поспособствует встреча американского госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Венгрии Сиярто

"Что делает РФ внутри своего государства? Есть ли там условия для украинцев изучать родной язык? Там работает большое количество работников, проживают этнические украинцы. Наш ответ был бы таким, что Россия сама должна была сделать симметричные условия. Она была если не заказчиком, то адресантом этой ситуации", -отметил Каракуц.

Он добавил, что непонятно то, почему Россия поставила этот вопрос так поздно.

Как известно, Будапешт от прошлого года блокирует проведение министерских встреч Совета Украина-НАТО. Венгры требуют от Киева изменить отдельные нормы Закона об образовании.

Что предусматривала языковая реформа в Законе об образовании

28 сентября прошлого года в Украине вступил в силу Закон об образовании. Документ определяет, что вводится 12-летнее среднее образование. Язык учебного процесса является государственный - украинский. Согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

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Языковые положения закона вызвали беспокойство Польши, Румынии, Греции и Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, украинской власти рекомендовали сбалансировать положение 7 статьи. 14 февраля 2018 Кабмин одобрил законопроект, которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона до 2023 года. Сейчас этот проект находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Совет НАТО-Россия сохраняется в качестве важного форума

Предполагается, что дети нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном для себя языке. В 5-9 классах будет вводиться несколько предметов на украинском. В целом количество предметов, которые будут изучаться на украинском, будет постепенно увеличиваться. В 11 классе она достигнет пропорции 60% предметов на украинском, а 40% - на языке нацменьшинства.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто провел переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. После длительных отказов Венгрия согласилась на проведение двусторонних консультаций с участием венгерской общины Закарпатья.

Кроме того, улучшению отношений Киева и Будапешта может способствовать встреча американского госсекретаря Майка Помпео с Сиярто. Во время встречи Помпео отметил неотложной необходимости помочь Украине из-за угрозы российской агрессии.

Страны НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украине. Об этом написала посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон в своем Twitter: "США поддерживают политику сдерживания обороны и диалога в отношении России. В течение сегодняшнего заседания союзники НАТО обратились к России с общим посланием: прекратите вмешиваться в Украину, злонамеренную деятельность и попытки разделить наш альянс".

На сайте НАТО также обнародовали официальное заявление, где говорится: "Мы заморозили практическое сотрудничество в 2014 году из-за агрессивные действия России в Украину. В то же время каналы для политического диалога остаются открытыми, Совет НАТО-Россия сохраняется как важный форум".