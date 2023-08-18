Полноценная кампания. Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек — ГУР 18 августа, 12:37 РФ пополняет армию оккупантов для войны против Украины (Фото:ГУР МО)

В России продолжается полноценная мобилизационная кампания, в армию оккупантов привлекают ежемесячно около 20 тысяч человек.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге.

«Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Собянин назвал интересную цифру — 45 тысяч москвичей, которые вроде бы находятся на фронте. До этого эта цифра была 35 тысяч. Это означает, что мэр признался, что за несколько месяцев всего 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали», — пояснил он.

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Юсов добавил, что такая кампания проводится разными способами и методами.

Юсов пояснил, что речь идет о принудительной мобилизации. Чаще всего мобилизуют тех, кто недавно получил российский паспорт.

Ранее в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 257 тысячам.