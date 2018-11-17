РФ будет "принимать меры", если Украина будет задерживать корабли в Азовском море

РФ будет "принимать меры", если Украина остановит или арестует любой из кораблей, пересекающих Азовское море, заявил представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

Россия "примет меры для защиты российского бизнеса, матросов или других людей", если это будет необходимо, отметил представитель Путина.

По его словам, "ситуацию внимательно отслеживают". Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству.

"Неважно, речь идет о задержании российских кораблей или судов иностранных государств. Украина сама разрывает соглашение по Азовскому морю, от чего только она и пострадает", – зявив Песков.

Кроме того, Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешены" международным правом и происходят "в строгом соответствии с законом".

Ранее сообщалось, что в российской Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

Напомним, 15 ноября в Украине арестовали или ввели другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты оккупированного Россией Крыма.