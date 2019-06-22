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РФ преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе — отчет Госдепа США

Сегодня, 21:14
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РФ преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе — отчет Госдепа США - фото

REUTERS / Erin Scott

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в Отчете о свободе вероисповедания за рубежом назвал страны, где происходят самые большие преследования по религиозным убеждениям.

По его словам, это Иран, Китай, Пакистан, Россия.

Так, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы. Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

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Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014−2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины сообщает о продолжении захвата церквей.

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Авторы отчета отмечают, что российские СМИ продолжают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.

Теги:   Преступление по религиозным мотивам Госдеп США Майк Помпео Религия

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