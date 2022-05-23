За три месяца войны против Украины потери России достигли показателей кампании в Афганистане — Минобороны Британии 23 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Армия РФ за три месяца понесла в Украине потери, сравнимые с советской кампанией в Афганистане (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За три месяца войны против Украины Россия понесла потери, сравнимые с потерями девятилетней советской кампании в Афганистане.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны Великобритании.

По данным ведомства, к таким значительным потерям армии РФ привели плохая тактическая подготовка на уровне отдельных подразделений, привычка командования повторять и углублять ошибки, а также недостаточная поддержка с воздуха.

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В ходе российского наступления на Донбассе потери России продолжают расти, добавили в британском Минобороны.

В ведомстве добавили, что ранее российская общественность проявляла чувствительность к большим потерям своей страны в ходе военных кампаний.

«По мере роста потерь в Украине они будут становиться все более очевидными и недовольство общественности войной и готовность заявлять об этом может вырасти», — говорится в сообщении.



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