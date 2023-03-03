РФ потеряла 5000 единиц бронетехники в Украине, поскольку не может производить системы защиты — британская разведка 3 марта, 09:12 Британская разведка назвала одну из причин, почему РФ потеряла 5000 единиц бронетехники в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В ходе полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла более 5000 единиц бронетехники. По данным британской разведки, одной из причин является неспособность производить системы защиты в промышленных масштабах.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что несмотря на войну против Украины, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

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На одном из таких мероприятий была представлена система активной защиты Арена-Э, предназначенная для повышения живучести бронетехники.

В рекламных материалах говорится, что эта система защиты «побеждает угрозы, которые являются наиболее опасными для бронетехники… если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Арена-E».

«Доказательств установки систем Арена-Э на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники, не поступало», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что, вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах. Эта проблема усугубляется действием международных санкций.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 3400 танков и более 6670 бронированных машин.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV