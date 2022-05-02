Донбасс и Херсон. Россия попытается аннексировать захваченные территории к «середине мая» — разведка США 2 мая, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие ВСУ стреляют из противотанкового комплекса Джавелин (Фото:Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Handout via REUTERS)

К середине мая Россия попытается присоединить захваченные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер со ссылкой на американскую разведку.

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Об этом сообщает СNN.

По его словам, у США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области «где-то в середине мая», и что есть планы создать аналогичную так называемую «народную республику» в Херсонской области и также ее оккупировать.

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«В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении к России где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона», — заявил Карпентер.

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