Оккупанты обстреляли три панамских корабля в Черном море — Reuters
Корабли ВМФ России стоят на якоре в бухте Черноморского порта Севастополь (Фото:. REUTERS/Stringer/File Photo)
Три корабля под панамским флагом были обстреляны российскими ракетами в Черном море. Одно судно затонуло.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на морское управление Панамы.
О пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву с повреждениями.
«Мы знаем, что у нас было три корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб», — сказал Нориэль Арауз, администратор Панамского морского управления (AMP).
Тремя пострадавшими кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. AMP не сообщил даты, когда корабли были обстреляны.
По словам Арауза, как мрнимум 10 других флагманских кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что российский флот ограничивает выход кораблей из этого района.
По данным AMP, Панама имеет самый большой в мире реестр судов под флагом, превышающий 8000 судов.
Это случилось на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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