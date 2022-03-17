Оккупанты обстреляли три панамских корабля в Черном море — Reuters 17 марта, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Корабли ВМФ России стоят на якоре в бухте Черноморского порта Севастополь (Фото:. REUTERS/Stringer/File Photo)

Три корабля под панамским флагом были обстреляны российскими ракетами в Черном море. Одно судно затонуло.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на морское управление Панамы.



О пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву с повреждениями.

«Мы знаем, что у нас было три корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб», — сказал Нориэль Арауз, администратор Панамского морского управления (AMP).

Тремя пострадавшими кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. AMP не сообщил даты, когда корабли были обстреляны.

По словам Арауза, как мрнимум 10 других флагманских кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что российский флот ограничивает выход кораблей из этого района.

По данным AMP, Панама имеет самый большой в мире реестр судов под флагом, превышающий 8000 судов.

Это случилось на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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