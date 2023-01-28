Нидерландские микрочипы поступают в РФ, несмотря на санкции через китайских посредников — расследование СМИ 28 января, 23:06 Полупроводниковое электронное устройство (Фото:TenIslands/Wikipedia)

Несмотря на жесткие санкции, микросхемы нидерландских компаний до сих пор попадают в Россию. Их туда поставляют через китайских посредников.

Об этом сообщает NOS.

Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно.

Как отмечается, расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.

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По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено до трех российских компаний, связанных с оборонными предприятиями. В русском оружии также были обнаружены «голландские» микрочипы. Экспорт проходит через посредников.

Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.

В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML.

В расследовании утверждается, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.

Микросхемы NXP недавно обнаружили в разобранной российской бронированной гаубице, крылатой ракете и ударном вертолете. Также чипы от NXP и Nexperia обнаруживались в российских беспилотниках, а чипы NXP – в иранском дроне-камикадзе.

Сами же компании говорят, что они соблюдают санкционные правила и не ведут бизнес с Россией. Их клиентам также запрещено продавать Кремлю эти чипы, однако в компаниях признают, что они бессильны, если чипы оказываются в России вследствие параллельной торговли.

Ранее сообщалось, что, несмотря на западные санкции, страна-агрессор Россия продолжает импортировать полупроводники через фирмы-прокладки, зарегистрированные в Турции, Гонконге и Эстонии.