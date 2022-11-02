Россияне пока не готовы применять Кинжалы — аналитик CIT 2 ноября, 20:26 Ракеты Кинжал и самолеты МиГ-31К в аэропорту Мачулищи в Беларуси (Фото:Planet Labs / Стратком ЗСУ via Telegram)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что россияне пока не готовы применять гиперзвуковые ракеты Кинжал.

«Проблема Кинжалов в том, что их практически невозможно перехватить существующими силами противовоздушной обороны. Несколько раз Россия применяла Кинжалы: даже воздушная тревога включалась уже после того, как эти ракеты попадали», — отметил Михайлов в интервью Радио НВ.

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Однако аналитик CIT подчеркнул, что Кинжал — дорогая ракета — «даже дороже обычных российских ракет».

«Реальные же разрушения, которые она может принести, не отличаются от обычной российской ракеты. Вероятнее всего, их можно применять по каким-то очень ценным целям: или так называемым центрам принятия решений, или даже какие-то цели на территории НАТО. Понятно, что россияне пока к этому не готовы», — сказал он.

Михайлов также предположил, что размещение ракет Кинжал и самолетов МиГ-31К в Беларуси «можно расценивать как элемент силовой дипломатии: создание угрозы для НАТО прежде всего, и для Украины, чтобы ее учитывали в планировании дальнейших действий».

Впервые информация о том, что в Беларусь прибыли российские самолеты, способные нести на себе указанное вооружение появилась еще 18 октября.

В Белом доме заявили, что подтверждений того, что РФ перебросила вместе с ними и ракеты Кинжал, у США пока нет.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, данные ракеты входят в число наиболее проблемных для украинской ПВО, поскольку развивают чрезвычайно высокую скорость.

«Это новейший тип ракет, принятый на вооружение России в 2018 году. Всего было выпущено несколько десятков таких ракет. Масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты — более 12 000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории. Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее», — пояснил он.

2 ноября ВСУ обнародовали спутниковые снимки российских самолетов с ракетами Кинжал в Беларуси.