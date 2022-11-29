Россия похитила тысячи украинских заключенных во время бегства из Херсонской области — росСМИ 29 ноября, 21:01 Семьи похищенных украинских заключенных не могут с ними связаться (Фото:gp.gov.ua)

Войска РФ во время бегства с правобережья Херсонской области похитили тысячи украинских заключенных, сообщает российский ресурс Сирена со ссылкой на собственные данные и информацию проектов Русь сидящая и Gulagu.net.

Близкие заключенных в комментарии СМИ рассказали, что за две недели до бегства оккупантов из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии в России.

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Родные заключенных сообщили, что первоначально они установили три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области, куда вывезли около 2500 граждан Украины.

СМИ известно минимум о 10 колониях, где сейчас содержатся украинцы.

Отмечается, что семьи похищенных украинских заключенных не могут с ними связаться.

«Ясной причины, зачем России понадобились украинские осужденные — нет. Правозащитники предполагают, что именно для них сейчас могут освобождать места в приграничных с Украиной колониях и использовать в качестве „живого щита“. Кроме того, во время оккупации те стали свидетелями многих преступлений», — сообщает ресурс.

По данным украинского Генштаба, войска РФ вербуют заключенных для войны против Украины в составе ЧВК Вагнера на фоне больших потерь.

Российские СМИ сообщали, что общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек.

Ранее украинские СМИ сообщали, что во время бегства из Херсона российские оккупанты выпустили из СИЗО всех заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки.