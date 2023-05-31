Боятся рейдов и наступления ВСУ? Россияне подорвали дорогу в Брянской области РФ на границе с Украиной и Беларусью 31 мая, 11:53 Момент подрыва дороги возле монумента Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ (Фото:Скриншот видео braga32/Telegram)

Россия подорвала дорогу в Брянской области на границе с Украиной и Беларусью, вероятно, опасаясь рейдов российских добровольцев и «наступления» ВСУ.

Видео мощного взрыва на участке возле монумента так называемой «дружбы народов» Три сестры опубликовала российская пропаганда.

Там заявили, что подорвана дорога на «танкоопасном направлении», которую ВСУ якобы могли «когда-то попытаться использовать для попыток атак».

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В Госпогранслужбе Украины иронично отреагировали на такие действия российских оккупантов.

«Рубрика от „Киев за три дня“ до „Подрываем дороги, чтобы нас не захватили“. Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, беларуси и россии… хотя вряд ли им это поможет», — написали в ведомстве в Telegram.

В последние месяцы в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ участились случаи проникновения российских добровольцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.

22 мая они заявили, что «полностью освободили» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

РДК и Легион сообщили, что в целом зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.