РФ переселили в Крым 108 тысяч россиян для изменения демографии - Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что начиная с 2014 года, Россия переселила в оккупированный ею Крым 108 тысяч российских граждан, чтобы изменить на полуострове демографический состав населения.
На заседании Совета безопасности ООН Ельченко сообщил, что РФ игнорирует приказ Международного суда ООН о ликвидации расовой дискриминации.
"За период с 2014 по 2017 год 108 тысяч человек переехали из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации?" - сказал он.
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