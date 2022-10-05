Пентагон не подтвердил данные о перемещении ядерного оружия в России 5 октября, 11:11 Пентагон пока не видел ничего, что могло бы оказать влияние на их ядерную стратегию (Фото:David B. Gleason/flickr.com)

США пока не увидели в действиях Кремля ничего, что могло бы поменять позицию в отношении применения ядерного оружия.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что в ведомстве не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге, сообщает Голос Америки.

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«В ядерном вопросе мы, безусловно, слышали бряцание оружием от Путина. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерного оружия», — сказала она.

Накануне издание The Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились после появления информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.