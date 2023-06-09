Передача украинских военнопленных в Венгрию: МИД просит безотлагательно обеспечить к ним доступ для консула 9 июня, 15:56 В МИД отреагировали на передачу Венгрии украинских военнопленных (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Министерство иностранных дел Украины просит безотлагательно обеспечить доступ консула к украинским военнопленным, которых РФ передала Венгрии.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

Видео дня

«Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь», — отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Киев узнал о передаче военнопленных из публичных заявлений представителей Венгрии.

После этого в МИД пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.

Во время встречи украинские власти отметили необходимость координации взаимодействия «по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных».

8 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявлял, что информация о якобы передаче Русской православной церковью Венгрии группы украинских военнопленных проверяется.

9 июня вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче Россией 11 украинских военнопленных. По его словам, передача закарпатских венгров якобы проходила в рамках церкви и «соответствовала миссии Папы Франциска по освобождению пленных».