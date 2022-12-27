РФ перебросила в Беларусь часть сил из состава гвардейской танковой армии — британская разведка 27 декабря, 10:05 Россия перебросила в Беларусь части первой гвардейской танковой армии (Фото:Минобороны РФ)

По данным британской разведки, Россия недавно перебросила в Беларусь часть подразделений, входящих в состав первой гвардейской танковой армии.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что это формирование, вероятно, проходило обучение перед развертыванием.

«Маловероятно, что у него есть подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в разведке отметили, что в последние 24 часа активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово.

«Россия продолжает частые мелкие атаки, но из рук в руки переходила очень незначительная территория», — добавили в ведомстве.

В начале декабря британская разведка сообщала, что первая гвардейская танковая армия РФ будет держать оборону Сватово. По данным ведомства, «элитная» 1-я гвардейская танковая армия РФ понесла тяжелые потери в начале войны, а также во время отступления из Харьковской области в сентябре.