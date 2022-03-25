Россия перебрасывает войска с территории Грузии в Украину, сообщают в Минобороны США — СNN 25 марта, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия перебрасывает в Украину войска с территории Грузии в качестве подкрепления, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает СNN.

По словам чиновника, США наблюдают «передвижение некоторого количества войск из Грузии», но Пентагон не может предоставить данные о том, сколько войск перебрасывает Москва, или в какие сроки это произойдет.

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«Теперь у нас есть признаки того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину», — сказал чиновник, добавив, что США не следят за переброской войск с воздуха.

Россия объявила войну Грузии и вторглась на территорию этого государства в 2008 году. С тех пор войска РФ находились на грузинской территории в непризнанных государственных образованиях Южной Осетии и Абхазии.