Спутниковые снимки. Россия перебрасывает ракетные системы из-под Санкт-Петербурга в сторону Украины — СМИ 18 сентября, 20:01 С батареи 500 зенитно-ракетного полка у села Керстово сняли все ракетные платформы (Фото:Yle)

Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в частности из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает финское издание Yle, публикуя спутниковые снимки.

На фото видно, что летом мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке возле Санкт-Петербурга. Город долгое время был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

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«Судя по снимкам, четыре зенитных базы были освобождены от оборудования», — сказал Yle военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд.

На карте ниже изображены зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, в 170 км от границы с Финляндией.

Инфографика: Yle

Эклунд говорит, что перебрасывание оборудования вряд ли значительно ослабило противовоздушную оборону российского города, поскольку вывезенное вооружение является более старым. По его мнению, перебросили системы С-300, более современные С-400 — остались.

На снимках можно увидеть, что все ракетные установки были сняты с ракетной батареи возле поселка Керстово. На первом фото в правом верхнем углу видно 12 из них. Первому снимку — год, последний сделали в начале сентября.

Инфографика: Yle

Инфографика: Yle

В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея того же полка — тоже полностью опустошена. Остается только оборудование радиолокационной станции.

Инфографика: Yle

Инфографика: Yle

Из четырех батарей полка осталось всего две. На снимках видно, что россияне изъяли из одной из батарей около 25 контейнеров с ракетами — они могли содержать сотню снарядов.

Эклунд рассказал: в мае контейнеры с ракетами загрузили на транспортные платформы на базе у востоку от Санкт-Петербурга.

Второе фото демонстрирует, что исчезли не только контейнеры с ракетами, но и ряд транспортных средств, которые годами стояли под открытым небом. В ракетных контейнерах из полигона могли быть вывезены до 120 ракет.

Инфографика: Yle

Инфографика: Yle

Кроме этого, россияне перебросили значительное количество техники — около 10 огневых платформ, а также другую технику — с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга.

Инфографика: Yle

Инфографика: Yle

Эклунд считает, что Россия ослабила противоракетную оборону в окрестностях Санкт-Петербурга, потому что нуждается в ракетах для войны против Украины. Возможно, из района города вывезли еще больше оборудования, но Yle не смогла получить пригодные для использования недавние спутниковые снимки.

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