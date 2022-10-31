РФ отправляет мобилизованных на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов — британская разведка 31 октября, 11:30 Британская разведка рассказала о проблемах РФ с вооружением мобилизованных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным британской разведки, с середины октября Россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных. Во многих случаях они плохо обеспечены.

В сводке говорится, что в сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные прибывают в Украину без оружия.

Судя по снимкам из открытых источников, мобилизованным обычно выдавали АКМ — оружие, впервые представленное в 1959 году. Многие автоматы, вероятно, находятся в едва пригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

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АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 с патронами калибра 5,45 мм.

«Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России», — говорится в сообщении.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

28 октября Шойгу доложил Путину об «окончании» мобилизации в России.