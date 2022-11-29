РФ прекратила развертывание батальонно-тактических групп: война выявила их недостатки — британская разведка 29 ноября, 10:36 Войска РФ прекратили развертывание батальонно-тактических групп (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным британской разведки, за последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически прекратили развертывание в виде батальонно-тактических групп.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

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Как отметили в разведке, несколько внутренних недостатков концепции БТГ до сих пор были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боях войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.

«Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; и немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было предусмотрено данной моделью», — добавили в ведомстве.

14 ноября британская разведка сообщала, что наступление зимы внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил в ходе войны РФ против Украины. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы для солдат.