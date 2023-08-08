С начала большой войны против Украины РФ опустошила свой крупнейший склад советской бронетехники на 40% - росСМИ 8 августа, 10:26 Крупнейшая в РФ военная база советской техники (Фото:t.me/milinfolive)

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ опустошила свой склад советской бронетехники почти наполовину — было вывезено до 40%, пишет TheMoscow Times со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным издания, речь идет о базе законсервированной военной техники Вагжаново, расположенной в Бурятии недалеко от Улан-Удэ.

Вагжаново занимает территорию около 13 квадратных километров и, вероятно, является крупнейшей российской базой такого типа. На территории базы размещено десять ангаров, каждый из которых позволяет разместить до 400 единиц бронетехники.

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Отмечается, что за пять месяцев до начала большой войны РФ против Украины на базе хранилось около 3840 единиц техники. Уже к маю 2023 года количество бронетехники на территории Вагжаново сократилось до 2270 единиц.

Таким образом, за последние полтора года с базы вывезли более 40% единиц танков и боевых машин. Большая част бронетехники покинула базу после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре прошлого года.

В Вагжаново техника хранилась преимущественно под открытым небом. У части техники есть видимые повреждения.

В соцсетях бывших военнослужащих этой российской базы журналисты The Moscow Times обнаружили несколько крупных снимков танков. Военные эксперты опознали в них танки Т-62, которые выпускались в СССР с 1962 по 1975 год.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

По данным Генштаба ВСУ, с начала большой войны РФ уже потеряла в Украине 4254 танка.

Мониторинговая группа Oryx, которая фиксирует только те потери техники, которые может подтвердить визуально, в конце мая говорила о 2002 танках.



