РФ оказывает влияние на американских военных через соцсети - Голос Америки

Известно о случаях, когда российские агенты в Twitter выдавали себя за американских военнослужащих (иллюстративное изображение)

РФ пытается влиять на настроения в вооруженных силах США через кампанию в соцсетях, сообщает Голос Америки со ссылкой на должностных лиц в сфере обороны и безопасности.

Ряд действующих и бывших военнослужащих США сообщили Голосу Америки, что Россия пытается распространять дезинформацию среди американских военных.

Известно о случаях, когда российские агенты в Twitter выдавали себя за американских военнослужащих.

17 октября Twitter обнародовал аккаунты, связаные с российским Агентством исследований Интернета (так называемой фабрикой троллей – НВ). По меньшей мере 39 из них представили себя как такие, которые связаны с американскими военными.

"Нам известно, что это происходит. Именно поэтому мы усилили бдительность", – отметил спиробитник Пентагона, который занимается вопросами киберстратегию, Эд Уилсон.

Экс-командующий Совместной рабочей группой Сухопутный войск США генерал-лейтенант Пол Фанк назвал операции по воздействию вопросом "защиты сил".

"Не важно – это физические или иформационно силы", – отмечает Фанк.

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