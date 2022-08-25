Убийство Дугиной: МИД Чехии вызвал посла РФ из-за обвинений в поддержке терроризма
Глава Минобороны Чехии назвала Дарью Дугину фашистской пропагандисткой (Фото:Vlasta Juricek/flickr.com)
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за обвинений в адрес министра обороны страны Яны Черноховой.
Кремлевскому режиму не понравились ее комментарии по поводу убийства под Москвой фашистской пропагандистки, дочери одного из идеологов так называемого «русского мира» Александра Дугина Дарьи.
Чернохова написала у себя в Twitter, что ей жалко не погибшую или ее отца, а тысячи людей, убитых в результате их антиукраинских призывов.
После этого постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил главу Минобороны Чехии в якобы «поддержке терроризма.
«Заявления Черноховой являются, по сути, открытой поддержкой и восхвалением теракта против нашего гражданина», — возмутился он.
После этого глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал к себе российского посла, чтобы выразить ему свой протест, отметив у себя в Twitter, что, если Кремль хочет говорить о терроризме, то должен сначала «подмести свой собственный порог».
В свою очередь премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что обвинения российской стороны, виновной в целом ряде военных преступлений в Украине являются «проявлением наивысшего цинизма».
Сама же Чернохова пояснила, что есть принципиальная разница между восхвалением теракта и отказом выразить соболезнования по поводу «смерти фашистского пропагандиста, публично призывавшего к немедленному уничтожению украинцев».
Автомобиль, в котором ехала Дарья Дугина со сходки ультраправых националистов, подорвали под Москвой 20 августа.
Российские силовики сразу же возложили ответственность за ее ликвидацию на украинские спецслужбы, однако там это опровергли.
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