Убийство Дугиной: МИД Чехии вызвал посла РФ из-за обвинений в поддержке терроризма 25 августа, 11:36 Глава Минобороны Чехии назвала Дарью Дугину фашистской пропагандисткой (Фото:Vlasta Juricek/flickr.com)

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за обвинений в адрес министра обороны страны Яны Черноховой.

Кремлевскому режиму не понравились ее комментарии по поводу убийства под Москвой фашистской пропагандистки, дочери одного из идеологов так называемого «русского мира» Александра Дугина Дарьи.

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Чернохова написала у себя в Twitter, что ей жалко не погибшую или ее отца, а тысячи людей, убитых в результате их антиукраинских призывов.

Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi lito ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21.8. si v Rusku zapamatují. https://t.co/4yvr9JQKJt — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 21, 2022

После этого постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил главу Минобороны Чехии в якобы «поддержке терроризма.

«Заявления Черноховой являются, по сути, открытой поддержкой и восхвалением теракта против нашего гражданина», — возмутился он.

После этого глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал к себе российского посла, чтобы выразить ему свой протест, отметив у себя в Twitter, что, если Кремль хочет говорить о терроризме, то должен сначала «подмести свой собственный порог».

В свою очередь премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что обвинения российской стороны, виновной в целом ряде военных преступлений в Украине являются «проявлением наивысшего цинизма».

Сама же Чернохова пояснила, что есть принципиальная разница между восхвалением теракта и отказом выразить соболезнования по поводу «смерти фашистского пропагандиста, публично призывавшего к немедленному уничтожению украинцев».

2/ Mezi "oslavou teroristického útoku" a vyjádřením nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky veřejně vyzývající k okamžitému vyhlazení Ukrajinců, které nazývá "podlidmi", je zásadní rozdíl. Možná ne v Rusku, ale v ČR rozhodně ano. — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 23, 2022

Автомобиль, в котором ехала Дарья Дугина со сходки ультраправых националистов, подорвали под Москвой 20 августа.

Российские силовики сразу же возложили ответственность за ее ликвидацию на украинские спецслужбы, однако там это опровергли.

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