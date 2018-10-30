30 октября 2018, вторник

РФ обвинила Болтона в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией

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РФ жалуется, что Болтон пообещал Армении американское оружие

РФ жалуется, что Болтон пообещал Армении американское оружие

Министерство иностранных дел РФ обвинило США в попытках испортить отношения между Россией и Арменией.

Об этом российский МИД заявил, комментируя речь советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона во время его визита в Ереван.

"Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российские дипломаты также пожаловались на то, что США подталкивают Армению к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и предлагают свое содействие в этом.

"Естественно, не забыл (Болтон - ред.) прорекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", - посетовали в МИД РФ.

Отметим, что после победы в Армении бархатной революции, в результате чего был смещен прокремлевский глава правительства Серж Саргасян, в Москве стали опасаться потери своего влияния на Ереван.

При этом традиционным рычагом давления России на Армению остается замороженный нагорно-карабахский конфликт на армяно-азербайджанской границе, в котором Кремль предоставляет поддержку обеим сторонам в зависимости от стоящих на повестке дня целей.

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