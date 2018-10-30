РФ обвинила Болтона в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией

Министерство иностранных дел РФ обвинило США в попытках испортить отношения между Россией и Арменией.
Об этом российский МИД заявил, комментируя речь советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона во время его визита в Ереван.
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"Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Российские дипломаты также пожаловались на то, что США подталкивают Армению к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и предлагают свое содействие в этом.
"Естественно, не забыл (Болтон - ред.) прорекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", - посетовали в МИД РФ.
Отметим, что после победы в Армении бархатной революции, в результате чего был смещен прокремлевский глава правительства Серж Саргасян, в Москве стали опасаться потери своего влияния на Ереван.
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При этом традиционным рычагом давления России на Армению остается замороженный нагорно-карабахский конфликт на армяно-азербайджанской границе, в котором Кремль предоставляет поддержку обеим сторонам в зависимости от стоящих на повестке дня целей.
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