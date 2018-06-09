РФ не вернется в G7, пока не будут выполнены Минские договоренности - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в Большую восьмерку требуется "существенный прогресс" в реализации Минских соглашений по Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мы не вышли на тот этап, который позволял бы России вновь занять место за нашим столом", – заявила Меркель в ходе саммита G7.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7.

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа по вопросу возвращения России в клуб.