Остановили на границе. Россияне не пустили в Украину похищенного ими подростка-сироту из Мариуполя 4 апреля, 15:57 Российские спецслужбы не позволили ребенку из Мариуполя покинуть РФ (Фото:ФСБ РФ)

Российские спецслужбы не пустили в Украину похищенного оккупантами подростка-сироту из Мариуполя. Его остановили на границе с Беларусью при попытке вернуться в Украину.

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест по подозрению в военном преступлении незаконной депортации и перемещения украинских детей, пишет Русская служба Би-би-си.

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Речь идет об украинском подростке Богдане Ермохине. На момент полномасштабно вторжения РФ в Украину он был сиротой и его законным представителем являлся директор мариупольского колледжа, где юноша учился. После большой войны РФ против Украины оккупанты незаконно перевезли его в Донецк, а затем в Подмосковье, где его передали в «приемную» российскую семью.

Белова нафантазировала, что Ермохин якобы был вывезен на границу с РФ «обманным путем».

«Мы его поймали на границе с Беларусью. В последний момент успели с силовыми структурами его на границе остановить», — рассказала детский омбудсмен РФ.

Она также рассказала, что подростку помогали покинуть РФ несколько человек. Белова в свойственной ей манере заявила об «агентах», которые якобы «организовали машину с водителем» и «скидывали деньги».

Где на данный момент находится Ермохин, неизвестно.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



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По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.