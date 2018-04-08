РФ не должна мешать расследованию новых химических атак в Сирии - Борис Джонсон

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Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии. Об это заявил глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на данное Россией в 2013 году обещание, что Сирия откажется от всего химического оружия, действовавшие по поручению ООН международные группы специалистов определили, что с 2014 года режим Асада минимум четыре раза применял отравляющие вещества. Последние сообщения следует срочно проверить, международное сообщество должно отреагировать", – говорится в заявлении министра.

Он также сообщил, что эксперты из Организации по запрещению химического оружия, изучающие сообщения о применении химоружия в Сирии, получат полную поддержку британской стороны.

"России не следует в очередной раз пытаться помешать этим расследованиям", – добавил он.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должна нести отвественность за произошедшее. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

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