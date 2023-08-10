Россия не будет наносить удар ядерным оружием по Украине, но может устроить теракт на АЭС — Дуда 10 августа, 21:53 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

По мнению президента Польши Анджея Дуды, страна-агрессор Россия не будет применять против Украины ядерное оружие. При этом польский лидер допускает возможность того, что захватчики могут устроить теракт на АЭС.

«Я думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия в Украине», — сказал Дуда в интервью The Washington Post.

Он добавил, что ядерный арсенал в РФ находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об ударе должно быть принято не только одним человеком.

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«Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше озабочен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине», — отметил польский президент.

Дуда предположил, что на АЭС может произойти нечто, что будет выглядеть как ядерная авария. По его мнению, угроза взрыва на АЭС гораздо больше, чем угроза применения ядерного оружия.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Во вторник, 25 июля, Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».