В Латвии призвали дать Украине больше оружия на фоне объявления оккупантами дат псевдореферендумов 20 сентября, 16:37 Латвия призвала дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ (Фото:Saeima/Flickr)

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал ввести новые санкции против РФ и дать Украине больше оружия в ответ на объявление оккупантами дат псевдореферендумов о присоединении захваченных украинских территорий.

«Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых „референдумов“ на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции», — написал он в своем Twitter.

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Ринкевич добавил, что необходимо сказать «нет» российскому шантажу и дать Киеву больше оружия.

«Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать „нет“ российскому шантажу», — резюмировал он.

20 сентября марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также заявили о проведении «референдумов» 23−27 сентября.

Такие же даты проведения псевдореферендума о присоединении к РФ озвучили оккупанты Херсонской области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут.

Свой фейковый «референдум» кремлевский режим решил провести на фоне военных успехов украинской армии, пытаясь незаконно «аннексировать» хотя бы те территории, которые пока еще остаются под контролем ВС РФ.





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