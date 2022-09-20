В Латвии призвали дать Украине больше оружия на фоне объявления оккупантами дат псевдореферендумов

20 сентября, 16:37
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Латвия призвала дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ (Фото:Saeima/Flickr)

Латвия призвала дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ (Фото:Saeima/Flickr)

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал ввести новые санкции против РФ и дать Украине больше оружия в ответ на объявление оккупантами дат псевдореферендумов о присоединении захваченных украинских территорий.

«Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых „референдумов“ на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции», — написал он в своем Twitter.

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Ринкевич добавил, что необходимо сказать «нет» российскому шантажу и дать Киеву больше оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=gdMab7S3ZKg

«Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать „нет“ российскому шантажу», — резюмировал он.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1572193169504182272

20 сентября марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также заявили о проведении «референдумов» 23−27 сентября.

Такие же даты проведения псевдореферендума о присоединении к РФ озвучили оккупанты Херсонской области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут.

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Свой фейковый «референдум» кремлевский режим решил провести на фоне военных успехов украинской армии, пытаясь незаконно «аннексировать» хотя бы те территории, которые пока еще остаются под контролем ВС РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Латвия Псевдореферендум Война России против Украины

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