Россия может ударить по Украине во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев — британская разведка

31 декабря, 09:21
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Россия может нанести удар по Украине во время новогодних праздников (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия может нанести удар по Украине во время новогодних праздников (Фото:Воздушное командование Восток)

В британской разведке считают, что существует вероятность того, что Россия нанесет новый удар по Украине в ближайшие дни, стремясь подорвать дух украинцев во время новогодних праздников.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки, обнародованной утром в субботу, 31 декабря.

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Там напоминают, что два дня назад – 29 декабря – российские войска совершили очередную волну ракетных ударов по энергосистеме Украины с использованием дальнобойных средств.

Видео дня

В разведке Британии отмечают, что, начиная с октября, Россия применяет общую схему нанесения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней.

Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону, отмечают там.

«Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух населения Украины во время новогодних праздников», — отмечают в британской разведке. 

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1609077134638579714
Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Ракетные удары Новый Год Новогодние праздники Война России против Украины Воздушная тревога Ракетный удар Новый год 2023

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