Россия может ударить по Украине во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев — британская разведка 31 декабря, 09:21 Россия может нанести удар по Украине во время новогодних праздников (Фото:Воздушное командование Восток)

В британской разведке считают, что существует вероятность того, что Россия нанесет новый удар по Украине в ближайшие дни, стремясь подорвать дух украинцев во время новогодних праздников.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки, обнародованной утром в субботу, 31 декабря.

Там напоминают, что два дня назад – 29 декабря – российские войска совершили очередную волну ракетных ударов по энергосистеме Украины с использованием дальнобойных средств.

Видео дня

В разведке Британии отмечают, что, начиная с октября, Россия применяет общую схему нанесения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней.

Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону, отмечают там.

«Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух населения Украины во время новогодних праздников», — отмечают в британской разведке.