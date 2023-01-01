Россия может стать колонией, ее постепенно подминает страна-сосед — Данилов

1 января, 21:24
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Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)

Россию постепенно подминает под себя страна-сосед, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас», — сказал он в эфире телемарафона.

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У России, по его мнению, могут появиться новые «владельцы». Данилов отказался уточнить, идет ли речь о Китае.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее РФ будет колонией одной из стран-соседей», — отметил Данилов.

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Российская агрессия Войска РФ Алексей Данилов

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