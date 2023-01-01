Россия может стать колонией, ее постепенно подминает страна-сосед — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)
Россию постепенно подминает под себя страна-сосед, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас», — сказал он в эфире телемарафона.
У России, по его мнению, могут появиться новые «владельцы». Данилов отказался уточнить, идет ли речь о Китае.
«Чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее РФ будет колонией одной из стран-соседей», — отметил Данилов.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.
Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.