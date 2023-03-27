В Украине могут провести дополнительную мобилизацию, если РФ разместит в Беларуси ядерное оружие — Арахамия 27 марта, 13:10 Арахамия заявил, что Украине нужно по меньшей мере еще восемь бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

В Украине могут усилить мобилизацию, если Россия все же разместит в Беларуси ядерное оружие, заявил, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта (границу с Беларусью — ред.)», — сказал он в эфире Sky News.

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Арахамия подчеркнул, что в Украине пока не относятся серьезно к угрозам российского диктатора Владимира Путина, но «никто не знает, что может произойти».

«Мы не верим, что может произойти, но никто не знает. Мы в течение этого года узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться в таком масштабе, но они сделали это», — сказал нардеп.

Арахамия также добавил, что Украина должна быть готова к тому, что РФ может передать ядерное оружие Беларуси. Это может привести к открытию второго фронта.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».





