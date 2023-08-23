Медведев заявил о планах РФ «присоединить» оккупированные регионы Грузии

23 августа, 06:51
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Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может аннексировать оккупированные регионы Грузии — Южную Осетию и Абхазию.

Об этом пишет Sky News.

По словам Медведева, идея присоединения к России «все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии», и она «вполне может быть реализована, если для этого будут веские основания».

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Абхазия и Южная Осетия — это псевдореспублики, которые Россия создала на оккупированных территориях Грузии. В 2008 году РФ признала их «независимость» — на самом деле администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Грузия Южная Осетия Грузинская война Дмитрий Медведев Российско-грузинская война Абхазия Россия-Грузия

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