Медведев заявил о планах РФ «присоединить» оккупированные регионы Грузии 23 августа, 06:51 Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может аннексировать оккупированные регионы Грузии — Южную Осетию и Абхазию.

Об этом пишет Sky News.



По словам Медведева, идея присоединения к России «все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии», и она «вполне может быть реализована, если для этого будут веские основания».

Видео дня

Абхазия и Южная Осетия — это псевдореспублики, которые Россия создала на оккупированных территориях Грузии. В 2008 году РФ признала их «независимость» — на самом деле администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.