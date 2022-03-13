«Станет военным преступлением». Столтенберг считает, что РФ может планировать применение химического оружия против Украины

13 марта, 10:26
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ может планировать применение химического оружия против Украины.

«Мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием», — сказал он в интервью Welt.

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Столтенберг подчеркнул, что такие действия страны-агрессора «были бы военным преступлением».

Также генсек назвал слова российских властей о лабораториях химического и биологического оружия в Украине «абсурдными заявлениями». Он предположил, что этими ложными сообщения РФ пытается создать повод для применения химического оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда Россия рассказывает о том, что Украина якобы имеет «химическое оружие», то возникает мнение, что именно Россия может его применить против украинцев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг

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