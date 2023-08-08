РФ может использовать «вагнеровцев» для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной и странами ЕС — ЦНС 8 августа, 13:39 РФ может использовать «вагнеровцев» для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной и странами ЕС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

На аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около «вагнеровцев». РФ планирует использовать их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью и странами ЕС.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, имитация деятельности боевиков ЧВК Вагнера вблизи границ со странами Европы состоится в рамках поддержки информационной операции России и Беларуси.

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Сообщается, что цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшить поддержку Украины за счет создания страха нападения на их территорию.

ЦНС сообщает, что на первичном этапе информационной операции России и Беларуси происходит имитация развертывания лагерей ЧВК Вагнер и вброса в информационное поле нарративов, якобы наемники готовы идти на ЕС.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.