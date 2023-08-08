РФ может использовать «вагнеровцев» для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной и странами ЕС — ЦНС

8 августа, 13:39
Поделиться:
РФ может использовать «вагнеровцев» для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной и странами ЕС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

РФ может использовать «вагнеровцев» для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной и странами ЕС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

На аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около «вагнеровцев». РФ планирует использовать их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью и странами ЕС.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, имитация деятельности боевиков ЧВК Вагнера вблизи границ со странами Европы состоится в рамках поддержки информационной операции России и Беларуси.

Видео дня

Сообщается, что цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшить поддержку Украины за счет создания страха нападения на их территорию.

ЦНС сообщает, что на первичном этапе информационной операции России и Беларуси происходит имитация развертывания лагерей ЧВК Вагнер и вброса в информационное поле нарративов, якобы наемники готовы идти на ЕС.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

Читайте также:

ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram) ЧВК Вагнер продолжает вербовать в России наемников вопреки заявлениям Пригожина — росСМИ

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Европа Беларусь Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X