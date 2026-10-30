В Офисе президента ответили, планирует ли Зеленский звонить Путину

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что государство-агрессор РФ пытается избежать трехстороннего формата встречи на уровне лидеров и поэтому говорит о приглашении Зеленского в Москву или телефонных звонках в Кремль.

Об этом Литвин сказал в ответ на вопрос Украинской правды.

Журналисты издания спросили, рассматривает ли президент Зеленский вариант телефонной связи с Кремлем, как это сделали 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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Литвин ответил, что «это уже не впервые, когда россияне рассказывают то ли о звонке, то ли „пусть едет в Москву“, чтобы соскочить с необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров».

Он подчеркнул, что ключевые вопросы необходимо обсуждать именно на уровне лидеров государств.

«Но это именно встреча и соответствующие беседы, договоренности и гарантии, которые, очевидно, сложно реализовать, когда это просто звонок», — пояснил Дмитрий Литвин.

30 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. От прямого ответа насчет президента Украины Владимира Зеленского Песков уклонился.

Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур, опубликованном 25 октября, заявил, что вопрос территорий для Украины является «красной линией, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров». Другие вопросы, по его словам, можно обсуждать на уровне технических групп.

23 октября президент Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд Украины, США и России относительно прекращения войны планируют провести в первой половине ноября.