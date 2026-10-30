В Офисе президента ответили, планирует ли Зеленский звонить Путину

30 октября, 13:36
Google Читайте NV в Google
Диктатор РФ Путин уклоняется от контактов с президентом Украины (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Диктатор РФ Путин уклоняется от контактов с президентом Украины (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что государство-агрессор РФ пытается избежать трехстороннего формата встречи на уровне лидеров и поэтому говорит о приглашении Зеленского в Москву или телефонных звонках в Кремль.

Об этом Литвин сказал в ответ на вопрос Украинской правды.

Журналисты издания спросили, рассматривает ли президент Зеленский вариант телефонной связи с Кремлем, как это сделали 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Реклама

Литвин ответил, что «это уже не впервые, когда россияне рассказывают то ли о звонке, то ли „пусть едет в Москву“, чтобы соскочить с необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров».

Он подчеркнул, что ключевые вопросы необходимо обсуждать именно на уровне лидеров государств.

«Но это именно встреча и соответствующие беседы, договоренности и гарантии, которые, очевидно, сложно реализовать, когда это просто звонок», — пояснил Дмитрий Литвин.

Читайте также:
«Путин признает, что это главный вопрос». Стьоре объяснил, зачем разговаривал с российским диктатором об Украине

30 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. От прямого ответа насчет президента Украины Владимира Зеленского Песков уклонился.

Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур, опубликованном 25 октября, заявил, что вопрос территорий для Украины является «красной линией, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров». Другие вопросы, по его словам, можно обсуждать на уровне технических групп.

23 октября президент Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд Украины, США и России относительно прекращения войны планируют провести в первой половине ноября.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Литвин мирные переговоры

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies