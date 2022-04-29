РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды — украинская разведка
Оккупированный Россией регион Приднестровья (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)
РФ использует часть боеприпасов на складах в оккупированном Приднестровском регионе для контрабанды.
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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.
30 лет назад РФ оккупировала территорию Приднестровья, и каждый год там проводятся мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск, отметил он.
«В ходе учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды», — заявил в эфире телеканала настоящее время представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
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