РФ использует лидеров этнических меньшинств для мобилизации добровольцев — ISW

10 августа, 06:55
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Россия, вероятно, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений. Их планируют использовать для вторжения в Украину.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Председатель Общества среднеазиатских узбеков Пермского края Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон Амир Тимур «для поддержки российских войск в Украине».

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Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, в РФ начали формировать так называемый «собянинский полк», названный в четь мэра российской столицы Сергея Собянина и частично финансируемый из городского бюджета. Будущим военным преступникам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц, а их подготовка будет проходить на полигоне Мулино в Нижегородской области. После месяца учений наемников планируют отправить в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Добровольцы Война в Украине Агрессия Добровольческий батальон Этнические меньшинства Война России против Украины

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