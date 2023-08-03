Россия запустила рекламу о наборе в армию РФ для жителей Казахстана, за подписание контракта обещают $5000 — Reuters 3 августа, 16:11 РФ хочет пополнить ряды своей армии за счет жителей Казахстана (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Россия запустила рекламу в Казахстане о наборе в армию РФ на фоне контрнаступления ВСУ. Оккупанты предлагают за подписание контракта единоразовую выплаты в 5000 долларов.

Как сообщают Reuters, рекламные объявления появились в Интернете и, вероятно, ориентированы именно на жителей Казахстана. На них изображены российские и казахские флаги и лозунг Плечом к плечу. В рекламе обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (5 300 долларов)) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2 000 долларов) и дополнительные льготы, размер которых не разглашается.

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Объявления ведут на сайт, предлагающий потенциальным призывникам поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области РФ. На сайте указано Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области — организация, созданная местными властями.

Операторы колл-центра агентства заявили, что не могут прокомментировать размещение объявления, а на вопросы по электронной почте организация не ответила.

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Издание отмечает, что участие в военных конфликтах за рубежом за плату запрещено законодательством Казахстана. Несмотря на то, что Астана является ближайшим союзником РФ, власти страны не поддерживают полномасштабное вторжение оккупационных российских войск в Украину.

Жители других бывших советских республик Центральной Азии сообщили журналистам Reuters, что некоторые из их соотечественников вступили в ряды российской армии или российских частных формирований, таких как ЧВК Вагнер. Вербовка происходила на территории РФ, где работают миллионы трудовых мигрантов.

«Бывший муж моей сестры погиб в Лисичанске в октябре прошлого года. Один из моих племянников присоединился к группе Вагнера после того, как побывал в российской тюрьме», — отметил житель Таджикистана, выступая на условиях анонимности.

Армия РФ несет огромные потери в Украине. С начала большой войны оккупанты потеряли уже почти 248 тысяч своих военных убитыми и почти 30 тысяч единиц военной техники.